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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Украинские электросети восстановлены на 70-80% — Кудрицкий

ремонт електромереж
Фото: УНИАН

На сегодня ремонтные бригады Укрэнерго восстановили 70-80% электросетей.

Об этом глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал в комментарии Фактам ICTV.

Он отметил, что восстановить все электросети и устранить все повреждения от российских ракетных ударов на 100% в такой короткий срок просто невозможно.

– За такой короткий срок в несколько месяцев восстановить всю энергосистему после ракетных обстрелов полностью, на 100% просто невозможно. Но из того, что мы запланировали для готовности магистральных сетей к осенне-зимнему периоду, выполнено около 70-80%. Конечно же, мы продолжаем дальше выполнять свою работу, – сказал он.

Кудрицкий отметил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину Укрэнерго ввело в работу два объекта с нуля.

– Одну воздушную линию, очень важную, стратегически важную, мы ввели в прошлом году в работу. Еще один объект мы построили с нуля, закончили в этом году, который дал нам возможность включить линию электросетей, которая соединяет украинскую энергосистему и Польшу, – добавил глава Укрэнерго.

Напомним, в Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

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електроенергія

электроэнергия, Электростанция, Украина, Укренерго
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