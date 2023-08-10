На випадок блекауту: в Києві напрацювали 15 сценаріїв та проведуть тренування

У Києві відбудуться тренування, мета яких – перевірити готовність системи життєзабезпечення міста в разі блекауту (повного припинення подання електроенергії).

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю виданню Вечірній Київ.

За його словами, тренування плануються вже цього місяця.

– У серпні проведемо тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Такі штабні тренування регулярно робимо – готуємося до різного розвитку подій, зокрема й з найгіршими умовами… У минулу зиму ми входили як у невідомість, в майбутню — розуміємо, що нас може очікувати та наскільки може бути нелегко, – зазначив він.

За словами Пантелеєва, столична влада напрацювала 15 сценаріїв на випадок надзвичайних ситуацій взимку. Наприклад, сценарії дій у разі пошкодження об’єктів інфраструктури під час атак РФ.

Чиновник запевнив, що Київ готується до осінньо-зимового сезону, і наразі вже виконано дві третини робіт. Все відбувається згідно з графіком.

До 1 жовтня в Києві планують завершити необхідні роботи та ремонти.

Пантелеєв нагадав, що минулого опалювального сезону столиця зазнала 15 ракетних атак на енергетичні об’єкти. Було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, насамперед для виробництва електроенергії.

Тому питання економії електроенергії нікуди не зникне й цієї зими.

– Деякі об’єкти фактично треба “підіймати з нуля”, це потужності, на відновлення яких потрібні колосальні зусилля й час. Тому будемо говорити чесно — питання економії витрат електроенергії взимку є і будуть актуальними, – заявив заступник голови КМДА.

Київ продовжують оснащувати генераторами. Їх уже мають пункти обігріву, котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, частина об’єктів водопостачання та водовідведення.

Генератори встановлюють також деякі житлово-будівельні кооперативи та ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

Крім того, понад 150 бюветних комплексів у місті можуть оперативно підключитися до генераторів.

У компанії Укренерго нещодавно повідомляли, що ремонтні бригади вже відновили 70-80% електромереж. Два об’єкти ввели в роботу з нуля.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький попередив, що слід готуватися до складних сценаріїв під час опалювального сезону, оскільки ніхто не знає планів російських окупантів.

Джерело: Вечірній Київ

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