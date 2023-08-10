В Киеве 83% учебных заведений обеспечены укрытиями — КГГА

К новому учебному году в Киеве завершают обустройство укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщают в КГГА.

Всего в столице 1 056 коммунальных образовательных учреждений, там учатся более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.

В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

Как отмечают в КГГА, по состоянию на 01.08.2023 завершено выполнение работ в 105.

– Учреждения, где пока отсутствуют убежища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытия с достаточным количеством мест, – говорится в сообщении.

В общем укрытиями уже обеспечено:

83% учреждений дошкольного образования;

91% общего среднего образования;

95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования;

75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

Кроме того, для нескольких школ планируют обустроить отдельные собственные подземные укрытия.

– Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года, – отмечают в КГГА.

Также отмечается, что формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличением мест в укрытиях.

Источник : КГГА

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