В Киеве 83% учебных заведений обеспечены укрытиями — КГГА
К новому учебному году в Киеве завершают обустройство укрытий в учебных заведениях.
Об этом сообщают в КГГА.
Всего в столице 1 056 коммунальных образовательных учреждений, там учатся более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.
В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.
Как отмечают в КГГА, по состоянию на 01.08.2023 завершено выполнение работ в 105.
– Учреждения, где пока отсутствуют убежища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытия с достаточным количеством мест, – говорится в сообщении.
В общем укрытиями уже обеспечено:
- 83% учреждений дошкольного образования;
- 91% общего среднего образования;
- 95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования;
- 75% учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.
Кроме того, для нескольких школ планируют обустроить отдельные собственные подземные укрытия.
– Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года, – отмечают в КГГА.
Также отмечается, что формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличением мест в укрытиях.
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