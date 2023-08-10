У Києві 83% закладів освіти забезпечені укриттями – КМДА
До нового навчального року у Києві завершують облаштування укриттів у закладах освіти.
Про це повідомляють у КМДА.
Всього у столиці 1 056 комунальних освітніх установ, там навчаються понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.
Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.
Як зазначають у КМДА, станом на 01.08.2023 завершено виконання робіт у 105.
– Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди з сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць, – йдеться у повідомленні.
Загалом укриттями вже забезпечено:
- 83% закладів дошкільної освіти;
- 91% загальної середньої освіти;
- 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
- 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Крім того, для декількох шкіл планують облаштувати окремі власні підземні укриття.
– Це будуть пілотні проєкти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року, – наголошують у КМДА.
Також зазначається, що форми та формати навчання будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.
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