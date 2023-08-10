У Києві 83% закладів освіти забезпечені укриттями – КМДА

До нового навчального року у Києві завершують облаштування укриттів у закладах освіти.

Про це повідомляють у КМДА.

Всього у столиці 1 056 комунальних освітніх установ, там навчаються понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.

Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

Як зазначають у КМДА, станом на 01.08.2023 завершено виконання робіт у 105.

– Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди з сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць, – йдеться у повідомленні.

Загалом укриттями вже забезпечено:

83% закладів дошкільної освіти;

91% загальної середньої освіти;

95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Крім того, для декількох шкіл планують облаштувати окремі власні підземні укриття.

– Це будуть пілотні проєкти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року, – наголошують у КМДА.

Також зазначається, що форми та формати навчання будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.

Джерело : КМДА

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