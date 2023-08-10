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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві 83% закладів освіти забезпечені укриттями – КМДА

укриття в школі
Фото: УНІАН

До нового навчального року у Києві завершують облаштування укриттів у закладах освіти. 

Про це повідомляють у КМДА.

Всього у столиці 1 056 комунальних освітніх установ, там навчаються понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії. 

Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти. 

Як зазначають у КМДА, станом на 01.08.2023 завершено виконання робіт у 105.    

– Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди з сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць, – йдеться у повідомленні. 

Загалом укриттями вже забезпечено: 

  • 83% закладів дошкільної освіти;
  • 91% загальної середньої освіти; 
  • 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти; 
  • 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Крім того, для декількох шкіл планують облаштувати окремі власні підземні укриття. 

– Це будуть пілотні проєкти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року, – наголошують у КМДА.  

Також зазначається, що форми та формати навчання будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.

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Джерело: КМДА
Київ, КМДА, Початкова школа, укриття, Школи
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