С начала полномасштабной войны от российских обстрелов в Украине погибли 500 детей — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 13 августа 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров с начала полномасштабного вторжения России в результате обстрелов в Украине пострадали 1597 детей, 500 из них — погибли, еще более 1097 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

– Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71, Луганской – 67.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывозят украинских детей в Россию и Беларусь. По данным правительственного портала Дети войны, почти 19,5 тыс. детей были депортированы. По информации кремлевских чиновников, эта цифра — почти 730 тыс.

Источник : Офис генпрокурора

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