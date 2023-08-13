С начала полномасштабной войны от российских обстрелов в Украине погибли 500 детей — Офис генпрокурора
По состоянию на утро 13 августа 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров с начала полномасштабного вторжения России в результате обстрелов в Украине пострадали 1597 детей, 500 из них — погибли, еще более 1097 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
– Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, – говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71, Луганской – 67.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывозят украинских детей в Россию и Беларусь. По данным правительственного портала Дети войны, почти 19,5 тыс. детей были депортированы. По информации кремлевских чиновников, эта цифра — почти 730 тыс.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко