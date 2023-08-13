З початку повномасштабної війни від російських обстрілів в Україні загинули 500 дітей — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів з початку повномасштабного вторгнення Росії в наслідок обстрілів в Україні постраждали 1597 дітей, 500 з них – загинули, ще понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

– Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивозять українських дітей до Росії та Білорусі. За даними урядового порталу Діти війни, майже 19,5 тис. дітей були депортовані. За інформацією кремлівських чиновників, ця цифра – майже 730 тис.

Джерело : Офіс генпрокурора

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