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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З початку повномасштабної війни від російських обстрілів в Україні загинули 500 дітей — Офіс генпрокурора

дитина на фону зруйнованого будинку
Фото: УНІАН

Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів з початку повномасштабного вторгнення Росії в наслідок обстрілів в Україні постраждали 1597 дітей, 500 з них – загинули, ще понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України. 

– Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивозять українських дітей до Росії та Білорусі. За даними урядового порталу Діти війни, майже 19,5 тис. дітей були депортовані. За інформацією кремлівських чиновників, ця цифра – майже 730 тис.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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