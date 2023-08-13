З початку повномасштабної війни від російських обстрілів в Україні загинули 500 дітей — Офіс генпрокурора
Станом на ранок 13 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів з початку повномасштабного вторгнення Росії в наслідок обстрілів в Україні постраждали 1597 дітей, 500 з них – загинули, ще понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.
– Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 118, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивозять українських дітей до Росії та Білорусі. За даними урядового порталу Діти війни, майже 19,5 тис. дітей були депортовані. За інформацією кремлівських чиновників, ця цифра – майже 730 тис.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко