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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Маневры не помогли: спецназовцы показали, как уничтожили катер с оккупантами

Маневры не помогли: спецназовцы показали, как уничтожили катер с оккупантами
Фото: Факти ICTV

Мультироторный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, который передает видео в реальном времени на устройство пилота (или же FPV-дрон), воинов Сил специальных операций ВСУ уничтожил катер с российскими оккупантами.

Соответствующее видео обнародовано на странице ССО Вооруженных сил Украины со ссылкой на операторов 73 морского центра специального назначения.

Спецназовцы на южном направлении зафиксировали момент уничтожения российских военнослужащих.

На кадрах можно увидеть, как операторы направляют беспилотник в лодку, которой пользуются оккупанты.

Московские наемники пытались совершать маневры на воде, чтобы избежать удара с FPV-дрона, однако благодаря прицельной работе беспилотник зашел на траекторию атаки. Несмотря на попытки оккупантов, лодка была уничтожена вместе с экипажем из трех российских бойцов.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Україна-Росія
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