Маневры не помогли: спецназовцы показали, как уничтожили катер с оккупантами
Мультироторный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, который передает видео в реальном времени на устройство пилота (или же FPV-дрон), воинов Сил специальных операций ВСУ уничтожил катер с российскими оккупантами.
Соответствующее видео обнародовано на странице ССО Вооруженных сил Украины со ссылкой на операторов 73 морского центра специального назначения.
Спецназовцы на южном направлении зафиксировали момент уничтожения российских военнослужащих.
На кадрах можно увидеть, как операторы направляют беспилотник в лодку, которой пользуются оккупанты.
Московские наемники пытались совершать маневры на воде, чтобы избежать удара с FPV-дрона, однако благодаря прицельной работе беспилотник зашел на траекторию атаки. Несмотря на попытки оккупантов, лодка была уничтожена вместе с экипажем из трех российских бойцов.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова