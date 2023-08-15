Маневры не помогли: спецназовцы показали, как уничтожили катер с оккупантами

Мультироторный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, который передает видео в реальном времени на устройство пилота (или же FPV-дрон), воинов Сил специальных операций ВСУ уничтожил катер с российскими оккупантами.

Соответствующее видео обнародовано на странице ССО Вооруженных сил Украины со ссылкой на операторов 73 морского центра специального назначения.

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Спецназовцы на южном направлении зафиксировали момент уничтожения российских военнослужащих.

На кадрах можно увидеть, как операторы направляют беспилотник в лодку, которой пользуются оккупанты.

Московские наемники пытались совершать маневры на воде, чтобы избежать удара с FPV-дрона, однако благодаря прицельной работе беспилотник зашел на траекторию атаки. Несмотря на попытки оккупантов, лодка была уничтожена вместе с экипажем из трех российских бойцов.

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