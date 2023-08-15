Маневри не допомогли: спецпризначенці показали, як знищили катер з окупантами

Мультироторний безпілотний літальний апарат, оснащений камерою, який передає відео в реальному часі на пристрій пілота (або ж FPV-дрон), воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищив катер з російськими окупантами.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці ССО Збройних сил України з посиланням на операторів 73 морського центру спеціального призначення.

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Спецпризначенці на південному напрямку зафіксували момент знищення російських військовослужбовців.

На кадрах можна побачити, як оператори направляють безпілотник у човен, яким користуються окупанти.

Московські найманці намагалися здійснювати маневри на воді, щоб уникнути удару з FPV-дрону, однак завдяки прицільній роботі безпілотник зайшов на траєкторію атаки. Попри спроби окупантів, човен було знищено разом з екіпажем з трьох російських бійців.

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