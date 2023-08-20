Сохранили авиацию: командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ

После одного из первых приказов в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины всю военную авиацию пришлось поднять в воздух. Иначе ВСУ не удалось бы сохранить ту авиацию и технику, которая есть до сих пор.

Об этом рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в эфире национального информационного телемарафона. По его словам, он отдал два приказа после нападения России, которые касались гражданской и военной авиации.

— Первая моя команда была в 3:20. Как командующий ВС ВСУ, дал команду Килим. Все самолеты, которые были в воздухе, были обязаны покинуть воздушное пространство Украины или садиться на ближайший аэродром. Я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут там не было ни одного самолета, — отметил Олещук.

Командующий Воздушных сил ВСУ поделился, что вторую команду уже дали военной авиации, потому что РФ хотела нанести первые удары по аэродромам, системам противовоздушной обороны и радиолокационным средствам.

— В 3:50 я поднял всю военную авиацию в воздух, потому что понимал, что первые удары будут нанесены по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам, радиолокационным средствам, — утверждает командующий.

Олещук отметил, что тогда он решил дать приказ о рассредоточении всей военной техники, то есть все подразделения должны были переместиться на другие позиции, а авиацию подняли в воздух. Благодаря этому удалось сохранить вооружение и технику, которую сейчас имеют ВСУ.

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