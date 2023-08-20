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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зберегли авіацію: командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, які накази віддав на початку вторгнення РФ

українська авіація
Фото: Генштаб ЗСУ

Після одного з перших наказів на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України всю військову авіацію довелося підняти в повітря. Інакше ЗСУ не вдалося б зберегти ту авіацію та техніку, яка є досі.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в ефірі національного інформаційного телемарафону. За його словами, він віддав два накази після нападу Росії, які стосувалися цивільної та військової авіації.

– Перша моя команда була о 3:20. Як командувач ПС ЗСУ, дав команду Килим. Всі літаки, які були в повітрі, були зобов’язані покинути повітряний простір України або сідати на найближчий аеродром. Я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин там не було жодного літака, – зазначив Олещук.

Командувач Повітряних сил ЗСУ поділився, що другу команду вже дали військовій авіації, тому що РФ хотіла завдати перших ударів по аеродромах, системам протиповітряної оборони та радіолокаційним засобам.

– О 3:50 я підняв всю військову авіацію в повітря, бо розумів, що перші удари будуть завдані по аеродромах, інфраструктурі, зенітним комплексам, радіолокаційним засобам, – стверджує командувач.

Олещук зазначив, що тоді він вирішив дати наказ про розосередження всієї військової техніки, тобто всі підрозділи повинні були переміститися на інші позиції, а авіацію підняли в повітря. Завдяки цьому вдалося зберегти озброєння та техніку, яку наразі мають ЗСУ.

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авіація, Війна в Україні, Винищувачі для України, Літаки, Повітряні сили України
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