Волонтерская платформа Журавли: как стать волонтером и кто сможет получить помощь

В Украине работает удобная платформа Juravli, которая объединяет волонтеров и людей, нуждающихся в помощи.

Любой из украинцев может оставить заявку или подать запрос на помощь для другого человека. Поддержка от сервиса Журавли предоставляется в виде продуктовых и гигиенических наборов, детских вещей, лекарств, товаров для животных и тому подобное.

Как получить помощь от сервиса Журавли и как стать волонтером и помочь тем, кто в этом действительно нуждается, читайте в материале Фактов ICTV.

Что это за сервис Журавли

Juravli — это удобный сервис для помощи людям и волонтерам. Здесь волонтером может стать каждый, так же каждый может оставить заявку на помощь.

Все заявки, которые оставили украинцы на платформе, отображаются на онлайн-карте, поэтому волонтер может самостоятельно выбрать человека, который находится к нему ближе всего, и помочь индивидуально.

— Juravli — это все мы, люди, которые готовы помогать или помогают людям каждый день, которые доставляют людям домой еду, лекарства, детские вечи, ветеринарию и многое другое. Мы заботимся прежде всего о волонтерах, а они позаботятся о тех людях, которым нужна помощь, — отмечают основатели проекта.

Кому оказывается помощь

Любой из украинцев может оставить заявку на помощь на платформе Журавли. Кроме того, на сайте также можно оставить заявку на помощь другому человеку, например родственникам или друзьям, имеющих плохую связь.

Каждая заявка на помощь включает все необходимые данные для волонтера и в удобном формате отобразится на сайте — в виде карточки или точки на карте.

Как получить помощь

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

Перейдите на сайт Журавли.

На главной странице нажмите Мне нужна помощь.

Укажите, какая помощь вам нужна: одежда, лекарства, еда, товары для животных или средства гигиены и т. д.

Теперь отметьте, кому нужна помощь (сколько взрослых и детей).

Опишите, почему вам нужна помощь, и укажите, какие лекарства, одежда и еда вам нужны.

Укажите свой адрес.

После заполнения заявки на экране появится ссылка на Telegram-бот, куда вам нужно перейти, чтобы завершить процесс регистрации. После регистрации вы сможете получать уведомления об изменении статуса вашей заявки и узнать, принял ли кто-то из волонтеров вашу заявку.

Обратите внимание, что информация, которую вы указали на платформе Журавли является полностью конфиденциальной, только волонтер, который будет оказывать вам помощь, сможет ее увидеть.

Волонтер, который решит вам помочь — свяжется с вами после подачи соответствующего запроса.

Как стать волонтером на платформе Журавли

Если вы хотите стать волонтером и помочь людям, нуждающимся в этом:

перейдите на сайт Журавли и вверху нажмите Хочу помочь;

далее нужно зарегистрироваться: укажите свой номер телефона и придумайте пароль;

после регистрации вы сможете увидеть все заявки, оставленные людьми для получения помощи;

выберите одну или несколько заявок и нажмите Взять в работу всю заявку;

после этого вы сможете увидеть ФИО и номер телефона заявителя и лично передать все необходимые вещи.

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