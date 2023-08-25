Авария на путях. Поезда Харьковского направления задерживаются на четыре часа

В пятницу, 25 августа, на Полтавщине грузовой поезд сошел с рельсов. Из-за этого все поезда Харьковского направления задерживаются на 4 часа.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

— В связи со сходом грузовых вагонов, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, — говорится в сообщении.

Задержатся такие поезда:

711 Краматорск-Киев

723 Харьков-Киев

724 Киев-Харьков

21 Харьков-Львов

22 Львов-Харьков

17 Харьков-Ужгород

73 Харьков-Перемышль

93 Харьков-Хелм

Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.

Напомним, 8 сентября начнется плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, который продлится около месяца, что временно скажется на движении поездов в Польшу.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.