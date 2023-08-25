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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Авария на путях. Поезда Харьковского направления задерживаются на четыре часа

потяг Укрзалізниця
Фото: Pixabay

В пятницу, 25 августа, на Полтавщине грузовой поезд сошел с рельсов. Из-за этого все поезда Харьковского направления задерживаются на 4 часа.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

— В связи со сходом грузовых вагонов, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, — говорится в сообщении.

Задержатся такие поезда:

  • 711 Краматорск-Киев
  • 723 Харьков-Киев
  • 724 Киев-Харьков
  • 21 Харьков-Львов
  • 22 Львов-Харьков
  • 17 Харьков-Ужгород
  • 73 Харьков-Перемышль
  • 93 Харьков-Хелм

Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.

Напомним, 8 сентября начнется плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, который продлится около месяца, что временно скажется на движении поездов в Польшу.

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Укрзалізниця

Авария поезда, поїзд, Укрзализныця, Харьковская область
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