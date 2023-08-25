Анастасия Кожушко, редактор ленты
Авария на путях. Поезда Харьковского направления задерживаются на четыре часа
В пятницу, 25 августа, на Полтавщине грузовой поезд сошел с рельсов. Из-за этого все поезда Харьковского направления задерживаются на 4 часа.
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
— В связи со сходом грузовых вагонов, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом, — говорится в сообщении.
Задержатся такие поезда:
- 711 Краматорск-Киев
- 723 Харьков-Киев
- 724 Киев-Харьков
- 21 Харьков-Львов
- 22 Львов-Харьков
- 17 Харьков-Ужгород
- 73 Харьков-Перемышль
- 93 Харьков-Хелм
Отмечается, что все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.
Напомним, 8 сентября начнется плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, который продлится около месяца, что временно скажется на движении поездов в Польшу.
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