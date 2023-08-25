Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Аварія на коліях. Потяги Харківського напрямку затримуються на чотири години
У п’ятницю, 25 серпня, на Полтавщині вантажний потяг зійшов з рейок. Через це усі поїзди Харківського напрямку затримуються на 4 години.
Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.
– У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, – йдеться у повідомленні.
Затримаються такі потяги:
- 711 Краматорськ-Київ
- 723 Харків-Київ
- 724 Київ-Харків
- 21 Харків-Львів
- 22 Львів-Харків
- 17 Харків-Ужгород
- 73 Харків-Перемишль
- 93 Харків-Хелм
Зазначається, що усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.
Нагадаємо, 8 вересня розпочнеться плановий ремонт залізничної інфраструктури у Перемишлі, який триватиме близько місяця, що тимчасово позначиться на руху поїздів до Польщі.
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