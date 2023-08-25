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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Аварія на коліях. Потяги Харківського напрямку затримуються на чотири години

потяг Укрзалізниця
Фото: Pixabay

У п’ятницю, 25 серпня, на Полтавщині вантажний потяг зійшов з рейок. Через це усі поїзди Харківського напрямку затримуються на 4 години.

Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці. 

– У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, – йдеться у повідомленні. 

Затримаються такі потяги: 

  • 711 Краматорськ-Київ
  • 723 Харків-Київ
  • 724 Київ-Харків
  • 21 Харків-Львів
  • 22 Львів-Харків
  • 17 Харків-Ужгород
  • 73 Харків-Перемишль
  • 93 Харків-Хелм

Зазначається, що усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

Нагадаємо, 8 вересня розпочнеться плановий ремонт залізничної інфраструктури у Перемишлі, який триватиме близько місяця, що тимчасово позначиться на руху поїздів до Польщі.

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Аварія поїзда, поїзд, Укрзалізниця, Харківська область
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