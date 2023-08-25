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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть лайфхаки: Гуменюк объяснила, как Силы обороны обходят ПВО оккупантов в Крыму

Есть лайфхаки: Гуменюк объяснила, как Силы обороны обходят ПВО оккупантов в Крыму
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники изучают, как работает российская система противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Воины ВСУ точно знают, как обходить вражескую ПВО на ВОТ Украины.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ночной удар дронами по оккупированному Крыму. По ее словам, Силы обороны реагируют на работу войск РФ и делают выводы: где и в каком количестве они базируются, а также как противодействовать.

— Они собирали силы там давно, разворачивали системы длительное время. Это означает одно: вероятно, координаты будут нам непременно известны. Это скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система ПВО у них еще достаточно мощная, но мы имеем определенные лайфхаки, чтобы ее обходить, — отметила спикер ОК Юг.

Гуменюк рассказала, что оккупанты пытаются убедить жителей Крыма в способности обеспечения защиты с воздуха. В то же время российские войска пытаются уберечь технику от ударов, поэтому сосредотачивают вооружение на всей территории полуострова.

Однако Гуменюк считает, что украинские защитники могут атаковать как крупные, так и мелкие склады, чтобы максимально уничтожить технику россиян для дальнейшего контрнаступления и приближения освобождения Крыма от оккупантов.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Вибух на складах боєприпасів, Крым, Пожар на складе боеприпасов, Україна-Росія
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