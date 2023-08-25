Є лайфхаки: Гуменюк пояснила, як Сили оборони обходять ППО окупантів у Криму

Українські захисники вивчають, як працює російська система протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Воїни ЗСУ точно знають, як обходити ворожу ППО на ТОТ України.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи нічний удар дронами по окупованому Криму. За її словами, Сили оборони реагують на роботу військ РФ і роблять висновки: де та в якій кількості вони базуються, а також як протидіяти.

– Вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає одне: ймовірно, координати будуть нам неодмінно відомі. Це приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система ППО у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити, – наголосила речниця ОК Південь.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються переконати жителів Криму в здатності забезпечення захисту з повітря. Водночас російські війська намагаються вберегти техніку від ударів, тому зосереджують озброєння на всій території півострова.

Проте Гуменюк вважає, що українські захисники можуть атакувати як великі, так і дрібні склади, щоб максимально знищити техніку росіян для подальшого контрнаступу та наближення звільнення Криму від окупантів.

Джерело : Радіо Свобода

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