Когда начнется похолодание в Украине: прогноз синоптиков

После нескольких дней рекордной жары в Украине синоптики прогнозируют некоторое снижение температуры уже со среды, 30 августа.

По их прогнозам, похолодание начнется с западных областей.

— Температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливней, града и шквалистого ветра, — предупреждают в Укргидрометцентре.

Завтра на Западе будет облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью +15…+20, а днем — до +28, на Закарпатье +20…+25.

На остальной территории 30 августа преимущественно без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза. Ночью +17…+22, днем +28…+33, в восточных регионах ночью +11…+16, днем +24…+29 градусов.

Из-за тропических воздушных масс из Африки накануне во многих областях Украины дневные температурные максимумы обновили свои предыдущие исторические рекордные значения. По данным метеостанций, зафиксированы превышения на 1-5 градусов.

Температурные рекорды 28 августа:

Чернигов — 34,6°С

Ровно — 33,1 °С

Житомир — 36,3°С

Киев — 35,7 °С

Львов — 33,0°С

Тернополь — 34,4°С

Хмельницкий — 35,0°С

Винница — 37,4°С

Кропивницкий — 36,6°С

Одесса — 34,8°С

Николаев — 38,5°С

Сегодня, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам.

Детальный прогноз погоды на неделю — по 1 сентября включительно — смотрите в материале на Фактах ICTV.

Источник : Укргидрометцентр

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