Когда начнется похолодание в Украине: прогноз синоптиков
После нескольких дней рекордной жары в Украине синоптики прогнозируют некоторое снижение температуры уже со среды, 30 августа.
По их прогнозам, похолодание начнется с западных областей.
— Температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливней, града и шквалистого ветра, — предупреждают в Укргидрометцентре.
Завтра на Западе будет облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью +15…+20, а днем — до +28, на Закарпатье +20…+25.
На остальной территории 30 августа преимущественно без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза. Ночью +17…+22, днем +28…+33, в восточных регионах ночью +11…+16, днем +24…+29 градусов.
Из-за тропических воздушных масс из Африки накануне во многих областях Украины дневные температурные максимумы обновили свои предыдущие исторические рекордные значения. По данным метеостанций, зафиксированы превышения на 1-5 градусов.
Температурные рекорды 28 августа:
- Чернигов — 34,6°С
- Ровно — 33,1 °С
- Житомир — 36,3°С
- Киев — 35,7 °С
- Львов — 33,0°С
- Тернополь — 34,4°С
- Хмельницкий — 35,0°С
- Винница — 37,4°С
- Кропивницкий — 36,6°С
- Одесса — 34,8°С
- Николаев — 38,5°С
Сегодня, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам.
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