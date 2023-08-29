Коли почнеться похолодання в Україні: прогноз синоптиків

Після кількох днів рекордної спеки в Україні синоптики прогнозують деяке зниження температури вже з середи, 30 серпня.

За їхніми прогнозами, похолодання почнеться із західних областей.

– Температура буде поступово знижуватись, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: злив, граду та шквалистого вітру, – попереджають в Укргідрометцентрі.

Завтра на Заході буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, а вдень значні дощі, грози, вдень в окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с. Температура вночі +15…+20, а вдень – до +28, на Закарпатті +20…+25.

На решті території 30 серпня переважно без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі +17…+22, вдень +28…+33, у східних регіонах вночі +11…+16, вдень +24…+29 градусів.

Через тропічні повітряні маси з Африки напередодні в багатьох областях України денні температурні максимуми оновили свої попередні історичні рекордні значення. За даними метеостанцій, зафіксовані перевищення на 1-5 градусів.

Температурні рекорди 28 серпня:

Чернігів – 34,6°С

Рівне – 33,1 °С

Житомир – 36,3°С

Київ – 35,7 °С

Львів – 33,0°С

Тернопіль – 34,4°С

Хмельницький- 35,0°С

Вінниця – 37,4°С

Кропивницький – 36,6°С

Одеса – 34,8°С

Миколаїв – 38,5°С

Сьогодні, 29 серпня, температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів.

Детальний прогноз погоди на тиждень – до 1 вересня включно – дивіться в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело : Укргідрометцентр

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