Грозовые дожди и постепенное снижение температуры: прогноз погоды на неделю

В течение текущей недели, 29 августа — 1 сентября, в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди, а температура воздуха будет постепенно снижаться.

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 29 августа, будет преобладать сухая погода, лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночная температура составит +15…+21, на Юге — до +25, а днем +30…+35, на Востоке и в северо-восточных регионах прохладнее — в пределах +24…+29.

В среду и четверг, 30 и 31 августа, на Западе местами значительные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. Со среды ожидается также постепенное снижение температуры до +12…+17 ночью, а днем — до +18…+24.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +16…+22, днем — до +26…+32 градусов.

В пятницу, 1 сентября, кратковременные дожди, местами грозы, только в юго-восточной части, в Харьковской области и на крайнем западе страны без осадков.

Температура в западных областях ночью +10…+16, днем — до +26.

На остальной территории ночью +14…+20, днем +29…+34, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях +23…+28 градусов.

Накануне, 27 августа, в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда.

Ночь на воскресенье в столице стала самой теплой, превысив предыдущий рекорд 2022 года на 0,8°С, днем температура поднялись до +33,3°С, повторив рекорд 1943 года, а среднесуточная температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений, достигнув +26,9°С. Это на 2,3°С превысило рекордный показатель 2022 года, а климатическую норму — на 8,0°С.

Источник : Укргидрометцентр

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