ВАКС избрал меру пресечения Высоцкому, которого подозревают в растрате более 62 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю главы Министерства аграрной политики Тарасу Высоцкому. Его подозревают в растрате более 62 млн грн во время закупки продуктов.

Журналисты из зала суда информируют, что чиновнику избрали меру пресечения в виде залога в 805 тыс. грн.

Прокурор просил для заместителя главы Минагрополитики меру пресечения в виде содержания под стражей или залог 4,9 млн. Он перечислил возможные риски: сокрытие, влияние на свидетелей, уничтожение или искажение доказательств.

Другие риски адвокаты назвали безосновательными, поэтому просили возможность взятия на поруки или личное обязательство.

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, назначив Высоцкому меру пресечения — 805 тыс. грн. На заместителя министра агрополитики возложили обязанности: прибывать на каждый вызов и сообщать об изменении места жительства в случае внесения залога.

После объявления постановления необходимо в течение пяти дней внести залог, иначе сторона обвинения получает право задерживать фигуранта и доставлять в суд для избрания более тяжкой меры пресечения. Но на данный момент Высоцкий имеет право отправиться домой, объяснил адвокат.

Источник : Суспільне

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