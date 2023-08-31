ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому. Його підозрюють у розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів.

Журналісти із зали суду інформують, що чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн.

Прокурор просив для заступника глави Мінагрополітики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу 4,9 млн. Він перерахував можливі ризики: переховування, вплив на свідків, знищення або спотворення доказів.

Інші ризики адвокати назвали безпідставними, тому просили можливість взяття на поруки або особисте зобов’язання.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, призначивши Висоцькому запобіжний захід – 805 тис. грн. На заступника міністра агрополітики поклали обов’язки: прибувати на кожен виклик і повідомляти про зміну місця проживання у разі внесення застави.

Після оголошення ухвали необхідно протягом п’яти днів внести заставу, інакше сторона обвинувачення отримує право затримувати фігуранта й доставляти до суду для обрання тяжчого запобіжного заходу. Але наразі Висоцький має право вирушити додому, пояснив адвокат.

Джерело : Суспільне

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