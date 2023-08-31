Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому. Його підозрюють у розтраті понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів.

Журналісти із зали суду інформують, що чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді застави в 805 тис. грн.

Прокурор просив для заступника глави Мінагрополітики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу 4,9 млн. Він перерахував можливі ризики: переховування, вплив на свідків, знищення або спотворення доказів.

Інші ризики адвокати назвали безпідставними, тому просили можливість взяття на поруки або особисте зобов’язання.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, призначивши Висоцькому запобіжний захід – 805 тис. грн. На заступника міністра агрополітики поклали обов’язки: прибувати на кожен виклик і повідомляти про зміну місця проживання у разі внесення застави.

Після оголошення ухвали необхідно протягом п’яти днів внести заставу, інакше сторона обвинувачення отримує право затримувати фігуранта й доставляти до суду для обрання тяжчого запобіжного заходу. Але наразі Висоцький має право вирушити додому, пояснив адвокат.

Читайте також
Суд визнав мера Полтави Мамая винним у розтраті понад 500 тис. грн через службове зловживання
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн

Джерело: Суспільне
Гроші, Міністерство аграрної політики та продовольства, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Захищав своє життя та колеги: підозрюваний у вбивстві патрульний не визнає провини
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Кричала, що “України не буде” і дякувала Москві за СРСР: на Львівщині судитимуть жінку
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
ВАКС націоналізував завод у Конотопі, який належав сенатору РФ
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
У ЄС загострилися суперечки, які можуть поставити під загрозу військову підтримку для України
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Уряд перерозподілив 1,7 млрд грн на відновлення України – Шмигаль
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
ВАКС обрав запобіжний захід Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь