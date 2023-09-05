У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Збитки для екології внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами становлять близько $1,5 млрд.
Відповідну суму озвучив перший заступник очільника Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба під час брифінгу в Military Media Center.
– На сьогодні приблизно розраховані збитки щодо Каховського водосховища становлять $1,5 млрд, – сказав Заруба.
За його словами, основною проблемою для оцінювання остаточних збитків є той факт, що інспектори не можуть зараз прибути безпосередньо на місце. Наразі на тих територіях ведуться активні бойові дії, або ці землі окуповані російськими військами.
Заступник очільника Держекоінспекції стверджує, що можна буде озвучити остаточну суму збитків після збирання всієї інформації.
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