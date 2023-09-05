Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора

Збитки для екології внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами становлять близько $1,5 млрд.

Відповідну суму озвучив перший заступник очільника Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба під час брифінгу в Military Media Center.

– На сьогодні приблизно розраховані збитки щодо Каховського водосховища становлять $1,5 млрд, – сказав Заруба.

За його словами, основною проблемою для оцінювання остаточних збитків є той факт, що інспектори не можуть зараз прибути безпосередньо на місце. Наразі на тих територіях ведуться активні бойові дії, або ці землі окуповані російськими військами.

Заступник очільника Держекоінспекції стверджує, що можна буде озвучити остаточну суму збитків після збирання всієї інформації.

Читайте також
Вплине на продовольчу безпеку. Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання Півдня України
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС

Війна в Україні, Гроші, екологічна катастрофа, Екологія, Каховська ГЕС, Каховське водосховище
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна буде готова до членства в ЄС в найближчі 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина
Ольга Стефанішина
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Рада підтримала рішення про повернення е-декларування
Верховна Рада
Законопроєкт №9566: коли набирає чинності та що означає
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Зеленський і Сирський обговорили потреби підрозділів на Бахмутському напрямку
Зеленський, Сирський

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
У Держекоінспекції підрахували збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь