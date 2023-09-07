В ГПСУ отрицают ограничения на выезд за границу женщин на военном учете
Ограничить выезд за границу военнообязанным женщинам, которые станут на учет с 1 октября, может только Кабмин, если внесет соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Так спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал соответствующее заявление члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского.
По его словам, сейчас такие ограничения касаются только украинских мужчин 18-60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении правительства.
— Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно, они будут соблюдаться, — объяснил Демченко.
То есть, когда женщины с медицинским или фармацевтическим образованием с 1 октября станут на воинский учет, это не будет означать автоматический запрет на их выезд за границу.
Федор Вениславский сегодня заявил, что после постановки на военный учет женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут приобретать статус военнообязанных, поэтому на них будут распространяться соответствующие ограничения относительно выезда за границу, как и для мужчин.
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