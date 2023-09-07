У ДПСУ заперечують обмеження на виїзд за кордон жінок на військовому обліку

Обмежити виїзд за кордон військовозобов’язаним жінкам, які стануть на облік з 1 жовтня, може лише Кабмін, якщо внесе відповідні зміни до правил перетину державного кордону громадянами України.

Так речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував відповідну заяву члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента в парламенті Федора Веніславського.

За його словами, наразі такі обмеження стосуються лише українських чоловіків 18-60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові уряду.

– Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно, вони будуть дотримуватись, – пояснив Демченко.

Тобто, коли жінки з медичною або фармацевтичною освітою з 1 жовтня стануть на військовий облік, це не означатиме автоматичну заборону на їхній виїзд за кордон.

Федір Веніславський сьогодні заявив, що після постановки на військовий облік жінки з медичною або фармацевтичною освітою набуватимуть статусу військовозобов’язаних, тому на них поширюватимуться відповідні обмеження щодо виїзду за кордон, як і для чоловіків.

Джерело : Українська правда

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