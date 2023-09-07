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Выезд за границу женщин на военном учете ограничат, как и мужчинам — Вениславский

Федір Веніславський
Фото: УНИАН

С 1 октября все женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на военный учет, соответственно как военнообязанным им будет ограничен выезд за границу, объяснил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

По его словам, обязательный военный учет женщин определенных специальностей предусмотрен изменениями, которые внесла в октябре 2022 года Верховная Рада в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

— Если они будут стоять на учете, то приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут поехать. Если нет — тогда они так, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда, — отметил Вениславский.

Нардеп также добавил, что с 1 октября все другие женщины, которые имеют родственные с военным делом специальности, также могут стать на учет, но добровольно.

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Выезд за границу женщин на военном учете ограничат, как и мужчинам — Вениславский

Источник: РБК-Украина
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Война в Украине, Военное положение, Жінка-солдат, за кордон, ВСУ, мобілізація, Федор Вениславский
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