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Анна Голишевская, редактор ленты

ВОС, не подлежащие бронированию от мобилизации: список

ВОС, не подлежащие бронированию от мобилизации: список
Фото: Unsplash

Генеральный штаб ВСУ в письме от 20.04.2023 г. №300/1/С/3886 привел перечень дефицитных для Вооруженных сил военно-учетных специальностей военнообязанных, при наличии которых они не подлежат бронированию. Список ВОС, которые не подлежат бронированию от мобилизации – найдете в материале.

ВОС, не подлежащие бронированию от мобилизации: список

Из военнообязанных и резервистов не подлежат бронированию работники рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие следующие военно-учетные специальности:

  1. 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (специальности двигательных установок ракет на жидком топливе), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования).
  2. 047, 048, 054, 055, 058 (специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов), 065, 070, 071, 072 (специальности радиотехнических средств управления ракетами).
  3. 106, 107, 108, 110 (стрелковые и разведывательные специальности), 113, 117, 118 (танковые специальности), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (специальности боевых машин и бронетранспортеров).
  4. 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (специальности артиллерии), 178, 183, 184 (инженерные специальности).
  5. 210, 216 (специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб), 220, 221, 223, 225 (специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок).
  6. 233, 234 (специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения), 245, 248, 250, 251 (специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов).
  7. 260, 261, 262, 265, 267 (специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования), 307 (общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты), 320, 323, 326 (специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения), 340 (специальности гидроаккустической техники).
  8. 379, 381, 382, 383 (подводно-технические специальности), 403 (специальности проводной связи), 420 (специальности радио- и спутниковой связи).
  9. 460 (специальности радиорелейной и тропосферной связи).
  10. 474 (специальности защиты и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах).
  11. 500, 501, 502, 503, 507 (специальности радиолокационных станций обнаружения, наведения и целеуказания).
  12. 525, 527, 528, 530, 531 (специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок).
  13. 538, 543, 544 (специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля); 549, 550, 554 (специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими).
  14. 569 (специальности радиотехнических средств особого назначения).

Кого нельзя забронировать из офицерского состава

Среди лиц офицерского состава не подлежат бронированию лица со следующими военно-учетными специальностями: 02, 03, 04, 06 (060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061610 (остальные ВОС группы 06 бронируются)), 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46 (460100, 461000, 461003, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202 (остальные ВОС группы 46 бронируются)), 49, 50, 5, 53, 54, 70, 90.

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