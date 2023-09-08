ВОС, які не підлягають бронюванню від мобілізації: список

Генеральний штаб ЗСУ в листі від 20.04.2023 р. №300/1/С/3886 навів перелік дефіцитних для Збройних сил військово-облікових спеціальностей військовозобов’язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню. Список ВОС, які не підлягають бронюванню від мобілізації – знайдете в матеріалі.

ВОС, які не підлягають бронюванню від мобілізації: перелік

З-поміж військовозобов’язаних та резервістів не підлягають бронюванню працівники рядового, сержантського та старшинського складу, які мають такі військово-облікові спеціальності:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 (спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі), 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 (спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування). 047, 048, 054, 055, 058 (спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів), 065, 070, 071, 072 (спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами). 106, 107, 108, 110 (стрілецькі та розвідувальні спеціальності), 113, 117, 118 (танкові спеціальності), 121, 122, 123, 124, 125, 126 (спеціальності бойових машин і бронетранспортерів). 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 (спеціальності артилерії), 178, 183, 184 (інженерні спеціальності). 210, 216 (спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб), 220, 221, 223, 225 (спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів). 233, 234 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння), 245, 248, 250, 251 (спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв’язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів). 260, 261, 262, 265, 267 (спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання), 307 (загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти), 320, 323, 326 (спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння), 340 (спеціальності гідроакустичної техніки). 379, 381, 382, 383 (підводно-технічні спеціальності), 403 (спеціальності проводового зв’язку), 420 (спеціальності радіо- та супутникового зв’язку). 460 (спеціальності радіорелейного та тропосферного зв’язку), 474 (спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах). 500, 501, 502, 503, 507 (спеціальності радіолокаційних станцій виявлення, наведення та цілевказання). 525, 527, 528, 530, 531 (спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів). 538, 543, 544 (спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю), 549, 550, 554 (спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними). 569 (спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення).

Кого не можна забронювати з офіцерського складу

З-поміж осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з такими військово-обліковими спеціальностями: 02, 03, 04, 06 (060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061610 (решта ВОС групи 06 бронюється)), 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46 (460100, 461000, 461003, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202 (решта ВОС групи 46 бронюється)), 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

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