Что будет с уклонистами, подделавшими документы и выехавшими за границу: отвечает юрист

В Украине идет общая мобилизация и объявлено военное положение. В настоящее время выезд мужчин за границу ограничен. Но некоторые из них смогли незаконно уехать в другие страны, чтобы избежать призыва. Что будет с уклонистами, подделавшими документы и выехавшими за границу – читайте в материале.

Возможно ли привлечение к ответственности людей, выехавших за границу незаконно

По словам адвоката Алексея Гнатенко, привлечение к ответственности лиц, незаконно пересекших границу, невозможно. Ведь вряд ли кто-нибудь сможет привлечь к ответственности таких лиц, но если государство сможет их привлечь, то это будет как минимум не очень скоро. Наверное, во вторую очередь, после того, как привлекут к ответственности тех лиц, которые смогли сделать это возможным.

То есть, если мы говорим о медицинской документации, то здесь фигурирует медицинское заключение больничной комиссии, которое было поддельным, и человек таким образом выехал на этом основании. В начале нужно будет доказать именно это преступление или преступление военного комиссара, подписавшего свой приказ об отсрочке в связи с неудовлетворительным медицинским состоянием призывника.

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Люди, воспользовавшиеся выводами комиссии, отвечают только за то, что они воспользовались поддельными документами. Конечно, для того, чтобы их привлекать к ответственности, нужно сначала доказать факт правонарушения.

Для того, чтобы реализовать процедуру экстрадиции, нужно пользоваться определенными процедурами. К примеру, для нас сейчас доступен механизм Интерпола, на основании которого происходит международный обмен преступниками.

Но для того, чтобы кого-то экстрадировать, нам нужно иметь карточку Интерпола (чтобы человек уже был в розыске или уже иметь против него обвинительный приговор). Если его нет, то можно сделать заочно, но реализовать эту экстрадицию вряд ли получится. Потому я не сильно верю в такую возможность экстрадиции людей именно по данному виду преступления.

Что будет с уезжающими под видом волонтеров уклонистами

Если мы говорим о лицах, выехавших за границу на основании документов, полученных в благотворительных фондах и организациях (в качестве волонтеров), но не вернувшихся, то, по моему мнению, очень трудно доказать причинно-следственные связи здесь, а это – крайне необходимо для квалификации преступления. Поэтому утверждать, что человек с помощью поддельных документов уехал, вряд ли можно, потому что документы не поддельные.

Насколько я знаю, процедура в прошлом году существенно не изменилась. БФ обращается к гражданско-военной администрации, за письмами, которые он получает от воинских частей, излагает свои нужды, утверждает перечень лиц, которые будут выезжать за границу, объявляет перечень или виды гуманитарной помощи, которые он будет привозить, и просит гражданско-военную администрацию предоставить разрешение на выезд на собственном транспорте.

Если человек не вернулся, то за это не может нести уголовную ответственность. Эта ответственность ложится именно на гражданско-военную администрацию, которая предоставляет это разрешение, потому что фонд не может проверить.

У БФ нет таких полномочий для проверки личности. А вот государство владеет информацией, специальными реестрами, базами данных, позволяющими охарактеризовать личность, и хоть в какой-то мере определить их благотворительность (для того, чтобы прогнозировать, вернется он или не вернется).

Но, насколько известно, очень много людей, которые выезжали именно по документам от благотворительного фонда, к сожалению, не возвращались. Однако это – ответственность только власти.

Ведь если можно было бы во время войны лицам призывного возраста хотя бы раз в год выезжать за границу, например, к семье, которая находится за пределами Украины, то это, наверное, уменьшило бы количество уклоняющихся. Ведь именно так можно было бы урегулировать ситуацию.

Поэтому я не верю, что в этих случаях будут как-то привлекать к ответственности выехавших по документам БФ лиц. Пытаться сделать это можно, но есть множество нюансов. К примеру, если им не вручали повестки, если не были в розыске и т.д. Однако самое важное – выехали же они на законных основаниях.

Чтобы найти уклонистов, они должны либо самостоятельно признаться в этом, либо благодаря обоснованному подозрению органов досудебного расследования, расследовать отдельные дела. Поэтому пока не очень верится в перспективу таких идей.

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