Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон: відповідає юрист

В Україні триває загальна мобілізація й оголошено воєнний стан. У цей час виїзд чоловіків за кордон обмежено. Але деякі з них змогли незаконно виїхати до інших країн, щоб уникнути призову. Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон – читайте в матеріалі.

Чи можливе притягнення до відповідальності людей, які виїхали за кордон незаконно

За словами адвоката та засновника адвокатського об’єднання Овчаров та Партнери Олексія Гнатенка, притягнення до відповідальності осіб, які незаконно перетнули кордон, не є можливим. Адже навряд чи хтось колись зможе притягнути до відповідальності таких осіб, але якщо держава зможе їх притягати, то це буде як мінімум не дуже скоро. Напевно, у другу чергу після того, як притягнуть до відповідальності тих осіб, які змогли зробити це можливим.

Тобто, якщо ми говоримо про медичну документацію, то тут фігурує медичний висновок лікарняної комісії, який був підробний, і людина таким чином виїхала на цій підставі. На початку потрібно буде довести саме цей злочин, або злочин військового комісара, який підписав свій наказ про відстрочення у зв’язку з незадовільним медичним станом призовника.

Зараз дивляться

Люди, які скористалися висновками комісії, відповідають лише за те, що вони скористалися підробленими документами. Звичайно, для того, щоб їх притягати до відповідальності, треба спочатку довести факт правопорушення.

Для того, щоб реалізувати процедуру екстрадиції, потрібно користуватися певними процедурами. Наприклад, для нас зараз доступний механізм Інтерполу, на підставі якого відбувається міжнародний обмін злочинцями.

Але для того, щоб когось екстрадувати, нам потрібно мати картку Інтерполу (щоб людина вже була в розшуку або вже мати проти неї обвинувальний вирок). Якщо його немає, то можна зробити заочно, але реалізувати цю екстрадицію навряд чи вдасться. Тому я не сильно вірю в таку можливість екстрадиції людей саме за цим видом злочину.

Що буде з ухилянтами, які виїжджали під виглядом волонтерів

Якщо ми говоримо про осіб, які виїхали за кордон на підставі документів, отриманих у благодійних фондах і організаціях (в якості волонтерів), але не повернулися, то на мою думку, дуже важко довести причинно-наслідкові зв’язки тут, а це вкрай необхідно для кваліфікації злочину. Тому стверджувати, що людина за допомогою підробних документів виїхала, навряд чи можна, тому що документи – не підробні.

Наскільки я знаю, процедура з минулого року суттєво не змінилася. БФ звертається до цивільно-військової адміністрації, за листами, які він отримує від військових частин, викладає свої потреби, затверджує перелік осіб, які будуть виїжджати за кордон, оголошує перелік або види гуманітарної допомоги, які він буде привозити, й просить цивільно-військову адміністрацію надати дозвіл на виїзд на власному транспорті.

Якщо людина не повернулася, то за це не може нести кримінальну відповідальність. Ця відповідальність лягає саме на цивільно-військову адміністрацію, яка надає цей дозвіл, тому що фонд не може перевірити.

БФ не має таких повноважень для перевірки особистості. А от держава володіє інформацією, спеціальними реєстрами, базами даних, які дозволяють схарактеризувати особу, і хоч певною мірою визначити їх благодійність (для того, щоб прогнозувати, повернеться вона чи не повернеться).

Але наскільки відомо, дуже багато людей, які виїжджали саме за документами від благодійного фонду, на жаль, не поверталися. Однак це – відповідальність тільки влади.

Адже якщо можна було б під час війни особам призовного віку хоча б раз на рік виїжджати за кордон, наприклад, до сім’ї, яка перебуває за межами України, то це, напевно, зменшило б кількість ухилянтів. Адже саме таким чином можна було б врегулювати ситуацію.

Тому я не вірю, що в цих випадках будуть якось притягувати до відповідальності осіб, які виїхали за документами БФ. Намагатися зробити це можна, але є безліч нюансів. Наприклад, якщо їм не вручали повістки, якщо не були у розшуку й т.д. Однак найважливіше – виїхали ж вони на законних підставах.

Аби знайти ухилянтів, вони повинні або самостійно в цьому зізнатися, або завдяки обґрунтованій підозрі органів досудового розслідування, розслідувати окремі справи. Саме тому поки що не дуже віриться в перспективу таких ідей.

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