РРО для ФОП: як обрати та підключити касовий апарат

Із 1 січня 2022 року всі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, почали використовувати у своїй діяльності касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Народні депутати змінами до Податкового кодексу України, що передбачені законопроєктом №6376, прагнули відтермінувати на рік запровадження касових апаратів для ФОПів.

Однак під час засідання 17 грудня їм забракло голосів, щоб включити розгляд цього питання до порядку денного.

Зараз дивляться

Звільнили від обов’язкового використання касових апаратів лише підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селах. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня.

У решти підприємців другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування повинні були встигнути вирішити питання із придбанням та встановленням касового апарату.

Щоб з’ясувати всі тонкощі вибору та підключення РРО, Факти ICTV звернулись до керуючих партнерів юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери. Нижче – детальні коментарі щодо цього питання від Олександра Курявого та Нікіти Муренка.

Навіщо ФОПів зобов’язали встановлювати РРО

Обов’язкові реєстратори для підприємців другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування запровадили, щоб вивести бізнес із тіні.

– Ще кілька років тому, коли, наприклад, для магазинів електроніки не було обов’язкових РРО, близько 70% ринку були в тіні. На полицях у магазинах була техніка, якої для податкової просто не існувало. Після того, як для них запровадили обов’язкові РРО, усі відразу побачили їхні реальні статки. Нині вся “тінь” перемістилась до інтернету. А з 1 січня 2022 року інтернет-магазини зобов’язані були встановити РРО, – пояснює Нікіта Муренко.

Нововведення, до всього, зауважує керуючий партнер юридичної компанії, захистить покупців, бо в разі технічних проблем вони зможуть звернутися з чеком, щоб обміняти товар або повернути гроші.

Процедура придбання касового апарата

Процедура придбання касового апарата складається з кількох етапів. Ідеться про:

купівлю касового апарата;

укладення договору про сервісне обслуговування з авторизованим виробником (для РРО) чи ДПС (для ПРРО);

отримання документа про право володіння РРО/ПРРО.

Реєстрація РРО

– Найбільша складність – це подати пакет документів до податкової, щоб остання видала довідку про резервування РРО, – пояснює керуючий партнер юркомпанії Олександр Курявий.

До податкової потрібно подати:

заяву про реєстрацію РРО;

копію паспорта;

копію документа, який підтверджує купівлю-продаж РРО;

копію договору з підприємством, що буде обслуговувати РРО;

статутні документи підприємства.

– Після прийому документів у податковій підприємець отримує довідку про резервування РРО, із якою звертається до організації, що надала договір на встановлення програмного забезпечення щодо РРО (його так зване обслуговування), – пояснює Олександр Курявий.

Останній для авторизації та введення РРО в експлуатацію потрібно п’ять днів.

Із переліком підприємств, які мають ліцензію на продаж касових апаратів, можна ознайомитися на сайті ДПС.

Чим відрізняються класичні РРО від програмних РРО

Є два види касових апаратів – програмні РРО та класичні РРО (які ми часто бачимо на касах у магазинах).

– У підприємців, які використовують класичні РРО, можна купувати товари та послуги за допомогою готівкового чи безготівкового розрахунку. Програмні РРО податкова пропонує до використання маленьким підприємствам, які не мають достатньої суми для замовлення чи обслуговування звичайного касового апарата, – зауважує Нікіта Муренко.

Принцип дії програмного РРО

Програмний РРО – це така програма чи застосунок, що встановлюється на відповідний пристрій та вимагає безперебійного підключення до Wi-fi. Головною відмінністю від звичайного касового апарата є те, що він не друкує автоматично чеки.

– Наприклад, у людини є невеличка крамниця смаколиків. Після того, як покупець придбає якийсь товар, підприємець повинен внести отримані кошти в програмний РРО. Інформація про розрахунок автоматично надійде до ДПС, а на екрані пристрою, де встановлений програмний РРО, з’явиться фіскальний чек, – розповідає керуючий партнер юридичної компанії.

Друк чека програмного РРО, згідно з законом, є необов’язковим.

Клієнт за необхідності може зробити фото, запам’ятати чи записати код такого чека.

Підприємець на вимогу клієнта може роздрукувати фіскальний чек на звичайному папері за допомогою принтера, однак він матиме досить незвичний вигляд.

Є ПРРО, які замість коду пропонують штрих-коди або QR-коди, але тоді підприємцеві точно необхідно придбати принтер чи сканер – для того, щоб їх друкувати.

Практика використання програмного РРО в Україні не досить поширена з кількох причин.

По-перше, через обмежений функціонал. Наприклад, ФОПи, які використовують ПРРО, не можуть приймати платежі через банківську картку. Це створює певний дискомфорт для покупця.

– Є програмні РРО, до яких під’єднують додатково термінал, але переважно програмні РРО працюють лише з готівкою, – наголошує Нікіта Муренко.

Головною перевагою програмного РРО для підприємців є те, що він безкоштовний (бо розроблений податковою службою) та надійний.

Основний недолік полягає в тому, що використання програмного РРО не завжди є зручним для покупця.

Тож програмний РРО буде найкращим варіантом для підприємця, який має малий обіг, а розрахунок відбувається переважно готівкою.

Класичний РРО

Класичний, або непрограмний РРО ми звикли бачити в магазинах. Він дуже зручний для підприємців, із яким клієнти розраховуються і готівкою, і карткою.

– Людина обирає на сайті ДПС ліцензовану службу та підписує з нею договір. Далі купує апарат, реєструє його в податковій, а потім знову звертається до оператора задля фіскалізації цього апарата, – каже Нікіта Муренко.

Вартість касових апаратів

Програмний РРО від податкової – безкоштовний.

Вартість класичних РРО коливається від 2 до 70 тис. грн і вище. На ціну впливають швидкість роботи, тип підключення, можливість зчитувань NFC тощо.

– Інше питання – це вибір оператора. Є ресурси, які пропонують безкоштовний перший місяць обслуговування, а далі вартість абонплати для однієї каси становить 150 грн. Наприклад, інший ресурс пропонує стандартний РРО за близько 10 тис. грн, ще 1,5 тис. грн – за введення в експлуатацію, і щомісячне обслуговування 256 грн, – називає орієнтовні ціни на ринку Нікіта Муренко.

Часто підприємці, які не хочуть займатися паперовою роботою для введення в експлуатацію касового апарата, звертаються по допомогу до юристів, а це також певні витрати.

– Якщо людина не хоче носити папери в податкову, складати заяви тощо, то це за неї можуть зробити юристи. Останні співпрацюють із компанією, яка надає РРО, узгоджують питання з податковою, а підприємець одразу отримує підключений РРО, – зазначає керуючий партнер юридичної компанії.

На що звернути увагу під час вибору РРО

Нікіта Муренко радить підприємцям під час вибору РРО звертати увагу не лише на відгуки в мережі, а уважно прочитати договір компанії про обслуговування.

Варто вивчити, що компанія пише про порядок укладення договору та його розірвання, принцип розрахунку та підвищення цін на обслуговування, вирішення технічних проблем, відповідальність сторін щодо невиконання договору.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.