Кто может получить карту киевлянина и как это сделать

Карточка киевлянина — это совместный проект Киевского городского совета и Ощадбанка.

Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.

Кто может получить Карточку киевлянина — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Что это за карта и какие скидки можно получить

Человек, который имеет Карточку киевлянина, может пользоваться льготами и скидками, например, дешевле ездить в общественном транспорте.

Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.

Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.

С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.

Также, с помощью карты льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.

Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.

Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.

Что касается скидок в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.

Сейчас скидку можно получить в торговой сети ООО Киевхлеб и в сети коммунальных аптек КП Фармация.

Кто может получить карточку киевлянина

Получить ее могут все жители Киева, в частности:

все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);

ученики и студенты учебных заведений Киева;

родители и опекуны киевских школьников;

все, кто официально работает в Киеве;

работает в Киеве; вынужденные переселенцы (ВПО);

люди, имеющие льготы.

Люди, которые имеют льготы, получат социальную карточку киевлянина бесплатно, все остальные должны заплатить за нее по тарифам Ощадбанка – 120 грн в год.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы, справку ВПО);

цветное фото 3х4.

Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы, должны приложить документы, подтверждающие это.

Кто имеет право на льготы и какие документы нужны:

ветераны войны — удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;

— удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; инвалид войны І-III группы — удостоверение;

— удостоверение; ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС — удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы;

— удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы; дети войны — пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;

— пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; ветераны труда — пенсионное удостоверение;

— пенсионное удостоверение; пенсионеры, люди с инвалидностью — пенсионное и справку об инвалидности;

— пенсионное и справку об инвалидности; реабилитированные жертвы советского режима и нацистских преследований;

советского режима и нацистских преследований; ветераны военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение;

военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение; многодетные родители — удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта;

— удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта; лица, не имеющие права на пенсию — удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь, или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи;

— удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь, или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи; неработающие трудоспособные граждане , которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;

, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию; неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты;

граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты; участники боевых действий — соответствующее удостоверение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.