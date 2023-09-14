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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Кто может получить карту киевлянина и как это сделать

Кто может получить карту киевлянина и как это сделать
Фото: Depositphotos

Карточка киевлянина — это совместный проект Киевского городского совета и Ощадбанка.

Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.

Кто может получить Карточку киевлянина — читайте в нашем материале.

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Что это за карта и какие скидки можно получить

Человек, который имеет Карточку киевлянина, может пользоваться льготами и скидками, например, дешевле ездить в общественном транспорте.

Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.

Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.

С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.

Также, с помощью карты льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.

Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.

Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.

Что касается скидок в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.

Сейчас скидку можно получить в торговой сети ООО Киевхлеб и в сети коммунальных аптек КП Фармация.

Кто может получить карточку киевлянина

Получить ее могут все жители Киева, в частности:

  • все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
  • ученики и студенты учебных заведений Киева;
  • родители и опекуны киевских школьников;
  • все, кто официально работает в Киеве;
  • вынужденные переселенцы (ВПО);
  • люди, имеющие льготы.

Люди, которые имеют льготы, получат социальную карточку киевлянина бесплатно, все остальные должны заплатить за нее по тарифам Ощадбанка – 120 грн в год.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы, справку ВПО);
  • цветное фото 3х4.

Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы, должны приложить документы, подтверждающие это.

Кто имеет право на льготы и какие документы нужны:

  • ветераны войны — удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
  • инвалид войны І-III группы — удостоверение;
  • ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС — удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • дети войны — пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
  • ветераны труда — пенсионное удостоверение;
  • пенсионеры, люди с инвалидностью — пенсионное и справку об инвалидности;
  • реабилитированные жертвы советского режима и нацистских преследований;
  • ветераны военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение;
  • многодетные родители — удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта;
  • лица, не имеющие права на пенсию — удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь, или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты;
  • участники боевых действий — соответствующее удостоверение.
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