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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Самой младшей всего 3 года: с оккупированной Херсонщины удалось вернуть 11 детей

Діти-акція
Фото: Pexels

На подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось вернуть еще 11 украинских детей.

Этому предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО Украинская сеть за права ребенка, органов опеки и попечительства, служб по делам детей, сообщает Херсонская ОГА.

Двое из возвращенных детей лишены родительской опеки, все остальные имеют родителей. Самой младшей девочке всего 3 года.

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По данным ОГА, с начала года на подконтрольную территорию удалось вернуть 112 несовершеннолетних жителей Херсонской области.

Два дня назад Save Ukraine в рамках 11-й спасательной миссии вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.

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Война в Украине, Похищение, Депортация, Російська агресія, Херсонская область
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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