Наймолодшій лише 3 роки: з окупованої Херсонщини вдалося повернути 11 дітей
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути ще 11 українських дітей.
Цьому передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування, служб у справах дітей, повідомляє Херсонська ОВА.
Двоє з повернутих дітей позбавлені батьківського піклування, усі інші мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише 3 роки.
За даними ОВА, з початку року на підконтрольну територію вдалося повернути 112 неповнолітніх жителів Херсонської області.
Два дні тому Save Ukraine у рамках 11-й рятувальної місії повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.
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