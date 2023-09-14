Наймолодшій лише 3 роки: з окупованої Херсонщини вдалося повернути 11 дітей

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути ще 11 українських дітей.

Цьому передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування, служб у справах дітей, повідомляє Херсонська ОВА.

Двоє з повернутих дітей позбавлені батьківського піклування, усі інші мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише 3 роки.

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За даними ОВА, з початку року на підконтрольну територію вдалося повернути 112 неповнолітніх жителів Херсонської області.

Два дні тому Save Ukraine у рамках 11-й рятувальної місії повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

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