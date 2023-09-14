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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Наймолодшій лише 3 роки: з окупованої Херсонщини вдалося повернути 11 дітей

Діти-акція
Фото: Pexels

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути ще 11 українських дітей.

Цьому передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування, служб у справах дітей, повідомляє Херсонська ОВА.

Двоє з повернутих дітей позбавлені батьківського піклування, усі інші мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише 3 роки.

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За даними ОВА, з початку року на підконтрольну територію вдалося повернути 112 неповнолітніх жителів Херсонської області.

Два дні тому Save Ukraine у рамках 11-й рятувальної місії повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

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Війна в Україні, Викрадення, Депортація, Російська агресія, Херсонська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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