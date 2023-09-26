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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2023 году

Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2023 году
Фото: Unsplash

Если родитель не проживает вместе с ребенком, то должен платить алименты, размер которых зависит, в том числе и от дохода. Такое же правило распространяется на военных. Алименты с военнослужащих 2023: что известно и какие суммы – читайте в материале.

Алименты с военнослужащих 2023: взимаются ли с дополнительного вознаграждения

Адвокат Анна Иванова утверждает, что на период действия военного положения военным, которые несут службу в Вооруженных силах Украины, и работникам других силовых структур выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 30 тыс. грн в месяц. Кроме того, защитники, участвующие в активных боевых действиях, получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц. До недавнего времени вышеупомянутая доплата не учитывалась в перечне видов доходов, с которых взимались алименты.

Однако в п. 8 Постановления КМУ от 26.02.1993 г. №146 было указано, что из военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ, службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны содержание алиментов производится по всем видам денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

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То есть, алименты взимались только с выплат, носивших постоянный характер.

Однако, правительством постановлением № 1263 от 11.11.2022 года были внесены изменения, согласно которым вышеупомянутые категории лиц будут теперь платить алименты также по другим выплатам, установленным законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения.

Повлияет ли это на размер алиментов

По словам эксперта, принятие указанной нормы повлияет на размер алиментов, получаемых только в доле от дохода. Также законодательством установлен максимальный размер алиментов, который не может превышать 10 прожиточных минимумов на одного ребенка соответствующего возраста. Сейчас максимальный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет – 22 тыс. 720 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 28 тыс. 330 грн.

Однако родители по общему согласию имеют право оговорить сумму, которая будет превышать максимальный размер.

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