Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, після повернення додому не зможуть уникнути відповідальності.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, зараз фіксуються спроби перетнути кордон по зеленій ділянці та в пунктах пропуску.
– Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентує перетин кордону для громадян України, – наголосив він.
Якщо комусь все ж таки вдасться перетнути кордон у незаконний спосіб, згодом, коли вони повернуться, не зможуть уникнути покарання, запевнив Демченко.
Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток і запустити єдиний реєстр призовників.
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