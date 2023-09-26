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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон

Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний
Фото: Getty Images

Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, після повернення додому не зможуть уникнути відповідальності.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, зараз фіксуються спроби перетнути кордон по зеленій ділянці та в пунктах пропуску.

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– Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентує перетин кордону для громадян України, – наголосив він.

Якщо комусь все ж таки вдасться перетнути кордон у незаконний спосіб, згодом, коли вони повернуться, не зможуть уникнути покарання, запевнив Демченко.

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Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток і запустити єдиний реєстр призовників.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Андрій Демченко, Війна в Україні, військовослужбовці, Воєнний стан, Держприкордонслужба, за кордон, мобілізація
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