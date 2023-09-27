Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет

тарифи комуналка
Фото: Факти ICTV

Украина готова к внедрению рекомендаций США по либерализации тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона Єдині новини.

— Либерализация цен означает: позволить поставщикам услуг повышать цены для потребителей, одновременно сбалансировать рост цен субсидией гражданам, для которых стоимость платежки будет превышать 15% от заработка, — подчеркнула она.

Для этого, по ее словам, уже разработали цифровой режим, который с ноября полноценно заработает.

Сейчас смотрят

— Это позволит нам в автоматическом режиме предлагать таким людям воспользоваться субсидией. В бюджете на 2024 год предусмотрели на субсидии 50 млрд грн, — добавила Жолнович.

На днях США передали Украине перечень приоритетных реформ, в котором, в частности, рекомендуют ввести программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию, а также обеспечить поддержку граждан субсидиями.

Читайте также
Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений этой зимой — Шмыгаль
Денис Шмигаль

Газ, электроэнергия, Коммунальные тарифы, Реформи, США-Украина, Тарифы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Считаем плату за доставку газа в 2024 году
газ газова плита
Более прочная ПВО и собственный газ: Шмыгаль рассказал, как подготовились к зиме
Денис Шмигаль
В США хотят проголосовать временный бюджет: что это значит для Украины
Сенат США
США могут передать Украине еще 30 танков Abrams — СМИ
Танки Abrams
США предложили перечень приоритетных реформ, необходимых для восстановления Украины
США Україна

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь