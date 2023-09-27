Мы готовы: Жолнович о рекомендациях США по повышению тарифов на газ и свет
Украина готова к внедрению рекомендаций США по либерализации тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона Єдині новини.
— Либерализация цен означает: позволить поставщикам услуг повышать цены для потребителей, одновременно сбалансировать рост цен субсидией гражданам, для которых стоимость платежки будет превышать 15% от заработка, — подчеркнула она.
Для этого, по ее словам, уже разработали цифровой режим, который с ноября полноценно заработает.
— Это позволит нам в автоматическом режиме предлагать таким людям воспользоваться субсидией. В бюджете на 2024 год предусмотрели на субсидии 50 млрд грн, — добавила Жолнович.
На днях США передали Украине перечень приоритетных реформ, в котором, в частности, рекомендуют ввести программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию, а также обеспечить поддержку граждан субсидиями.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко