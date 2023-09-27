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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ми готові: Жолнович про рекомендації США щодо підвищення тарифів на газ і світло

тарифи комуналка
Фото: Факти ICTV

Україна готова до впровадження рекомендацій США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію.

Про це заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Лібералізація цін означає: дозволити надавачам послуг підвищувати ціни для споживачів, водночас збалансувати зростання цін субсидією громадянам, для яких вартість платіжки перевищуватиме 15% від заробітку, – наголосила вона.

Для цього, за її словами, вже розробили цифровий режим, який з листопада повноцінно запрацює.

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– Це дозволить нам в автоматичному режимі пропонувати таким людям скористатися субсидією. У бюджеті на 2024 рік передбачили на субсидії 50 млрд грн, – додала Жолнович.

Днями США передали Україні перелік пріоритетних реформ, в якому, зокрема, рекомендують запровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію, а також забезпечити підтримку громадян субсидіями.

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Газ, електроенергія, Комунальні тарифи, Реформи, США-Україна, Тарифи
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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