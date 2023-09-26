США предложили перечень приоритетных реформ, необходимых для восстановления Украины

В рамках диалога, который продолжается с Киевом и другими сторонами, США предложили перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

— Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу — цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают. Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами, — говорится в заявлении.

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Там напомнили, что во время последней встречи в Белом доме 22 сентября с президентом Владимиром Зеленским Джо Байден выразил стремление помочь народу Украины защитить себя сейчас от российской агрессии и восстановиться после победы, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, и в создании благоприятной среды для ведения бизнеса, вливания американских и европейских инвестиций.

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