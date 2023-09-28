Программа НМТ 2024 по истории Украины охватит только XVI век: в МОН объяснили, почему
В программу по истории Украины, которая определена одним из обязательных предметов НМТ в 2024 году, включен только один период, который имел наибольшее влияние на становление украинской нации.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
— Относительно истории Украины, в НМТ будет включена не вся программа — только XVI век. Мы считаем, что именно эта часть программы имеет наибольшее влияние на становление национального сознания украинцев. Особое внимание будет уделено украинскому освободительному движению, борьбе за национальную идентичность. Поэтому я уверен, что этот период воспитывал украинскую нацию, — объяснил он.
Ранее в Минобразования рассказали о нововведениях НМТ 2024, которые прежде всего касаются того, что тестирование будет по четырем предметам, три из которых обязательны — украинский язык, история Украины и математика, а выбор четвертого остается за поступающим.
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