Программа НМТ 2024 по истории Украины охватит только XVI век: в МОН объяснили, почему

В программу по истории Украины, которая определена одним из обязательных предметов НМТ в 2024 году, включен только один период, который имел наибольшее влияние на становление украинской нации.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— Относительно истории Украины, в НМТ будет включена не вся программа — только XVI век. Мы считаем, что именно эта часть программы имеет наибольшее влияние на становление национального сознания украинцев. Особое внимание будет уделено украинскому освободительному движению, борьбе за национальную идентичность. Поэтому я уверен, что этот период воспитывал украинскую нацию, — объяснил он.

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Ранее в Минобразования рассказали о нововведениях НМТ 2024, которые прежде всего касаются того, что тестирование будет по четырем предметам, три из которых обязательны — украинский язык, история Украины и математика, а выбор четвертого остается за поступающим.

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