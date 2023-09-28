Програма НМТ 2024 з історії України охопить лише XVI століття: в МОН пояснили, чому

До програми з історії України, яку визначено одним із обов’язкових предметів НМТ у 2024 році, належить лише один період, який мав найбільший вплив на становлення української нації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра освіта та науки Андрій Вітренко.

– Щодо історії України, до НМТ буде включено не всю програму – лише XVI століття. Ми вважаємо, що саме ця частина програми має найбільший вплив на становлення національної свідомості українців. Особливу увагу буде приділено українському визвольному руху, боротьбі за національну ідентичність. Тому я впевнений, що цей період виховував українську націю, – пояснив він.

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Раніше в Міносвіти розповіли про нововведення НМТ 2024, які передусім стосуються того, що тестування буде з чотирьох предметів , три з яких обов’язкові – українська мова, історія України та математика, а вибір четвертого лишається за вступником.

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