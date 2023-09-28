Програма НМТ 2024 з історії України охопить лише XVI століття: в МОН пояснили, чому
До програми з історії України, яку визначено одним із обов’язкових предметів НМТ у 2024 році, належить лише один період, який мав найбільший вплив на становлення української нації.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра освіта та науки Андрій Вітренко.
– Щодо історії України, до НМТ буде включено не всю програму – лише XVI століття. Ми вважаємо, що саме ця частина програми має найбільший вплив на становлення національної свідомості українців. Особливу увагу буде приділено українському визвольному руху, боротьбі за національну ідентичність. Тому я впевнений, що цей період виховував українську націю, – пояснив він.
Раніше в Міносвіти розповіли про нововведення НМТ 2024, які передусім стосуються того, що тестування буде з чотирьох предметів , три з яких обов’язкові – українська мова, історія України та математика, а вибір четвертого лишається за вступником.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко