Штраф или уголовная ответственность: Клименко рассказал, как будут наказывать мужчин, которые сбежали за границу

Государство ищет пути возвращения в Украину и наказания тех военнообязанных мужчин, которые пересекли границу после начала полномасштабного вторжения по поддельным документам.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

— Здесь есть юридическая сторона и моральная сторона. Моральная сторона — это ощущение справедливости тех ребят, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех кто уже 19 месяцев находится за границей. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость – и юридическую, и моральную – свести к одному. Однозначно, те люди, которые выехали за границу — нарушили закон. Нелегально выехали через систему путь, нелегально выехали по документам ВВК, нелегально выехали в командировку или на учебу, — сказал он.

Клименко отметил, что в МВД рассматривают несколько вариантов наказания, среди которых штрафы и уголовная ответственность.

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Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

Ранее мы рассказывали, что на сегодня ответственность за невозвращение в Украину во время военного положения не установлена.

Впрочем, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини заявлял, что военнообязанные мужчины, которые незаконно пересекли границу, после возвращения домой не смогут избежать ответственности.

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