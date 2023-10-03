Штраф або кримінальна відповідальність: Клименко розповів, як каратимуть чоловіків, що втекли за кордон

Держава шукає шляхи повернення в Україну та покарання тих військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон після початку повномасштабного вторгнення за підробленими документами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Тут є юридична і моральна сторони. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном. Ми зараз дискутуємо щодо юридичних норм, які мають цю справедливість – і юридичну, і моральну – звести до одного. Однозначно, ті люди, які виїхали за кордон, порушили закон. Нелегально виїхали через систему Шлях, нелегально виїхали за документами ВЛК, нелегально виїхали у відрядження або на навчання, – сказав він.

Клименко зазначив, що у МВС розглядають декілька варіантів покарання, серед яких штрафи та кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, із початком повномасштабної війни в Україні військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Раніше ми розповідали, що на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

Втім речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини заявляв, що військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, після повернення додому не зможуть уникнути відповідальності.

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