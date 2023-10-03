Утеплити фасад і купити обігрівач: як правильно підготувати оселю до зими

На Україну чекає складна зима, адже країна-агресор РФ не припиняє ракетного терору. І останнім часом цілями ворога знову стають енергетичні об’єкти.

Як правильно підготуватися до опалювального сезону 2023 – дізнавалися Факти ICTV.

Коли стартує опалювальний сезон

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Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня. Однак дата може змінюватися, залежно від кліматичних умов.

Як правило, опалення в оселях українців вмикають, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становить +8°С та нижче.

Рішення про увімкнення опалення ухвалює місцева влада. Спочатку до теплопостачання підключають школи, дитсадки, лікарні, а потім уже житлові будинки.

Тарифи на опалення та інші види комунальних послуг протягом опалювального сезону обіцяють не підвищувати.

Важливо, що Україна вперше пройде осінньо-зимовий період за рахунок газу власного видобутку. У сховищах вдалося накопичити 15 млрд кубометрів.

Що ж до енергетичного терору РФ, то, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, черговий його етап уже розпочався. Однак Україна значно краще підготовлена до цього, ніж торік.

Як правильно підготуватися до холодів

Щоби взимку не мати проблем із системою опалення, слід ретельно перевірити надійність труб. Звертайте увагу на їхні цілісність, герметичність, надійність з’єднання тощо.

Таку процедуру краще проводити з експертом. Можливо, перед запуском опалення вам знадобиться замінити труби чи радіатори.

Утепліть фасади

Також варто звернути увагу на рівень утеплення будинку. Утеплення фасадів вашої оселі дасть змогу втримати тепло.

Для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції. Вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні низькі температури за вікном.

Перевірте вікна

Переставне пластикові вікна на зимовий режим.

Мало хто знає, але пластикові вікна мають кілька режимів – літній, зимовий і стандартний.

Зимовий режим забезпечує кращі енергозбережні показники вікон за низьких температур, завдяки більшій щільності прилягання рами вікна до його стулки.

Такий режим помітно позначається на утепленні квартири та будинку.

Електричний обігрівач

Щоби не мерзнути взимку, купіть додому електричний обігрівач. Наприклад, кондиціонери вважаються найкращими серед систем обігріву.

За використання кондиціонера регулювання потужності відбувається плавно, тому потрібна температура підтримується при зниженому витрачанні електроенергії.

До того ж вони універсальні – взимку будуть зігрівати оселю, а влітку – охолоджувати. До речі, за використання 1 кВт електричної енергії кондиціонер видає близько 4 кВт тепла.

Під час вибору кондиціонера звертайте увагу на рівень шуму, клас енергоефективності, наявність фільтрів та інших додаткових функцій.

Для повноцінного обігріву кімнати площею до 20 м² достатньо пристрою потужністю 2-2,5 кВт. Проте у випадку обігрівача як допоміжного джерела тепла, слід обирати моделі потужністю від 1,5 кВт.

До недоліків кондиціонерів належить висока вартість.

Бюджетнішими варіантами є електричні конвектори. Вони добре циркулюють повітря, тому виробляють достатньо тепла.

Конвектори доволі зручні у використанні – завдяки їхній компактності їх можна встановити будь-де. До того ж, вони підтримують комфортну температуру в кімнаті та безшумно працюють.

Їхній головний мінус – досить енерговитратні в роботі.

Тому слід обирати енергоефективні обігрівачі. Вони грітимуть ефективніше, а електроенергії витрачають значно менше.

Також можете звернути увагу на маленькі, проте ефективні тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Проте зважайте на те, що під час нагрівання вони сушать повітря та пил, що може викликати неприємний запах.

Кілька додаткових рекомендацій, як зберегти тепло:

не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними решітками – ви перешкоджаєте поширенню тепла;

ретельно протріть труби та радіатори від пилу – бруд може знижувати тепловіддачу;

постеліть килими – багато тепла втрачається саме через підлогу;

встановіть екран із фольги за радіатором – він відбиває тепло, що допоможе підтримувати комфортну температуру.

Також не варто забувати про правильний домашній одяг. Обирайте вовняні шкарпетки, махрові халати, теплі ковдри.

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