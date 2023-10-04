Укрзализныця запускает международный поезд сообщением Львов — Варшава
Между Львовом и Варшавой впервые за 18 лет начнут курсировать поезда — Укрзализныця с 15 октября запускает новый международный маршрут, организованный через станцию Рава-Русская.
На реализацию этого проекта компании понадобилось более полугода, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска.
— Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином, — рассказал глава Укрзализныци Евгений Лященко.
По его словам, на станции Рава-Русская пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд европейской колеи (1435 мм) и обратно.
Для удобства график движения разработан таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву, а пассажиры из других городов смогут воспользоваться пересадкой во Львове.
К тому же все пересадки согласованы, поэтому в случае опоздания других поездов, он всегда будет ждать всех пассажиров.
Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.
В Укрзализныце отметили, что с запуском этого маршрута восстанавливается также работа ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска.
Купить билеты на поезд и узнать расписание движения можно в мобильном приложении Укрзализныци, в чатботах, на сайте перевозчика, а также в международных кассах вокзалов.
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова