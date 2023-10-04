Укрзалізниця запускає міжнародний потяг сполученням Львів – Варшава

Між Львовом та Варшавою вперше за 18 років почнуть курсувати поїзди – Укрзалізниця з 15 жовтня запускає новий міжнародний маршрут, організований через станцію Рава-Руська.

На реалізацію цього проєкту компанії знадобилося більш як пів року, зокрема, на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску.

– Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном, – розповів глава Укрзалізниці Євген Лященко.

За його словами, на станції Рава-Руська пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

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Для зручності графік руху розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву, а пасажири з інших міст зможуть скористатися пересадкою у Львові.

До того ж усі пересадки узгоджені, тому в разі запізнення інших потягів, він завжди чекатиме усіх пасажирів.

Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

В Укрзалізниці наголосили, що із запуском цього маршруту відновлюється також робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску.

Придбати квитки на потяг та дізнатися розклад руху можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, у чатботах, на сайті перевізника, а також у міжнародних касах вокзалів.

Джерело : Укрзалізниця

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