Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине была продлена до 15 ноября 2023 года. В связи с чем все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Также с 1 октября женщины-медики должны стать на воинский учет, в том числе сразу после окончания медицинских училищ или институтов.
В рамках плановой мобилизации на службу могут призвать и тех военных, которые были уволены со службы в рядах ВСУ.
Что означает повторная мобилизация во время военного положения и кого могут повторно призвать на военную службу — узнавали Факты ICTV.
Каких военнослужащих могут повторно призвать на службу
Военнослужащие могут уволиться из ВСУ по семейным обстоятельствам и по другим основаниям, предусмотренным ст. 26 закона О воинской обязанности и военной службе.
По словам главы Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвоката Ростислава Кравца в случае, если военный уволился по семейным обстоятельствам, среди которых инвалидность у жены III группы или у отца/матери своих или жены, инвалидности I или II группы) его больше не имеют права призвать на службу, но есть исключения.
– Ну, например, он уволился со службы в связи с инвалидностью жены, а жена умерла. Это является основанием для повторной мобилизации военнослужащего, который был освобожден от службы, – сказал он.
Адвокат напомнил, что 28 июня Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации, в принятом законе № 9342. Речь идет об отсрочке от мобилизации только тех лиц, в семье которых больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью, чем и пытаются манипулировать ТЦК СП.
– Вот этой поправкой Марьяны Безуглой ТЦК пытаются манипулировать и говорить, что якобы есть и другие лица, которые могут содержать человека с инвалидностью. Однако это не соответствует действительности. Есть уже соответствующие решения судов, – подчеркнул Кравец.
Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.Оксана Лотоцкая