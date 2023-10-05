Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Общество Объясняем
Объясняем
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу

мобілізація
Фото: Факти ICTV

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине была продлена до 15 ноября 2023 года. В связи с чем все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Также с 1 октября женщины-медики должны стать на воинский учет, в том числе сразу после окончания медицинских училищ или институтов.

В рамках плановой мобилизации на службу могут призвать и тех военных, которые были уволены со службы в рядах ВСУ.

Что означает повторная мобилизация во время военного положения и кого могут повторно призвать на военную службу — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Каких военнослужащих могут повторно призвать на службу

Военнослужащие могут уволиться из ВСУ по семейным обстоятельствам и по другим основаниям, предусмотренным ст. 26 закона О воинской обязанности и военной службе.

По словам главы Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвоката Ростислава Кравца в случае, если военный уволился по семейным обстоятельствам, среди которых инвалидность у жены III группы или у отца/матери своих или жены, инвалидности I или II группы) его больше не имеют права призвать на службу, но есть исключения.

– Ну, например, он уволился со службы в связи с инвалидностью жены, а жена умерла. Это является основанием для повторной мобилизации военнослужащего, который был освобожден от службы, – сказал он.

Адвокат напомнил, что 28 июня Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации, в принятом законе № 9342. Речь идет об отсрочке от мобилизации только тех лиц, в семье которых больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью, чем и пытаются манипулировать ТЦК СП.

– Вот этой поправкой Марьяны Безуглой ТЦК пытаются манипулировать и говорить, что якобы есть и другие лица, которые могут содержать человека с инвалидностью. Однако это не соответствует действительности. Есть уже соответствующие решения судов, – подчеркнул Кравец.

Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу

Война в Украине, Военное положение, мобілізація, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинцам, которые сами отремонтировали жилье, вернут средства — Рада приняла закон
Пошкоджене житло, війна в Україні
Полностью автономная: как работает система защиты от дронов SurveilSpire
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
Временный бюджет и отставка спикера: что происходит в США и как это повлияет на поддержку Украины
Сенат США
Груды камней на месте, где было почти 60 человек: первые фото и видео с места удара по селу Гроза
Во время поминок: войска РФ ударили Искандером в кафе в селе Гроза, 51 погибший

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь