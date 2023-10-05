Мобилизация 2023: кого могут повторно призвать на военную службу

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине была продлена до 15 ноября 2023 года. В связи с чем все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Также с 1 октября женщины-медики должны стать на воинский учет, в том числе сразу после окончания медицинских училищ или институтов.

В рамках плановой мобилизации на службу могут призвать и тех военных, которые были уволены со службы в рядах ВСУ.

Что означает повторная мобилизация во время военного положения и кого могут повторно призвать на военную службу — узнавали Факты ICTV.

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Каких военнослужащих могут повторно призвать на службу

Военнослужащие могут уволиться из ВСУ по семейным обстоятельствам и по другим основаниям, предусмотренным ст. 26 закона О воинской обязанности и военной службе.

По словам главы Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвоката Ростислава Кравца в случае, если военный уволился по семейным обстоятельствам, среди которых инвалидность у жены III группы или у отца/матери своих или жены, инвалидности I или II группы) его больше не имеют права призвать на службу, но есть исключения.

– Ну, например, он уволился со службы в связи с инвалидностью жены, а жена умерла. Это является основанием для повторной мобилизации военнослужащего, который был освобожден от службы, – сказал он.

Адвокат напомнил, что 28 июня Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации, в принятом законе № 9342. Речь идет об отсрочке от мобилизации только тех лиц, в семье которых больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью, чем и пытаются манипулировать ТЦК СП.

– Вот этой поправкой Марьяны Безуглой ТЦК пытаются манипулировать и говорить, что якобы есть и другие лица, которые могут содержать человека с инвалидностью. Однако это не соответствует действительности. Есть уже соответствующие решения судов, – подчеркнул Кравец.

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