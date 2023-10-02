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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2023 році – відповідь адвоката

Багатодітна родина
Фото: Depositphotos

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно, українці, які не мають проблем зі здоровʼям чи інших причин на звільнення від призову, можуть бути мобілізовані.

Втім законодавством визначено перелік осіб, які мають відстрочку від мобілізації навіть з період воєнного стану. Факти ICTV дізнавалися, як відбувається мобілізація багатодітних батьків та чи є якісь зміни у 2023 році.

Мобілізація багатодітних батьків 2023

Перш ніж починати про мобілізацію, варто зʼясувати, що означає багатодітна сімʼя?

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Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що багатодітна – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей.

Крім того, родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше самостійно виховує лише хтось один з подружжя (батько чи мати).

До складу багатодітної сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (це передбачено статтею 1 Закону України Про охорону дитинства).

Що ж стосується мобілізації багатодітних батьків, то адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

– Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК, – додає адвокатка.

Це також підтверджує начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін. Під час брифінгу в Military Media Center він повідомив, що на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

За словами Калугіна, багатодітні батьки мають право на відстрочку, тобто мобілізувати їх не зможуть!

Також на відстрочку від мобілізації мають право:

  • заброньовані на підприємствах, організаціях чи установах;
  • особи, чиї близькі родичі мають І та II групу інвалідності;
  • опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;
  • працівники та службовці ЗС України, Нацполіції, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ;
  • студенти денної та дуальної форми навчання.

Що ж стосується змін у 2023 році, то адвокатка зазначає, що жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків у 2023 році до ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не вносилися.

Які документи підтверджують статус сімʼї як багатодітної?

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України Про охорону дитинства, є відповідне посвідчення.

Аби отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:

  • у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;
  • до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
  • в Центр надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або електронною поштою.

Аби отримати посвідчення, необхідно подати наступні документи

  • Заяву одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
  • Фотокартку (кольорову або чорно-білу) розміром 30 × 40 мм.
  • Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу).
  • Копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України)
  • Довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти)
  • Копію свідоцтва про народження дітей.
  • Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).
  • Копії сторінок паспорта батьків.
  • Копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
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Батьки, Війна в Україні, мобілізація
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