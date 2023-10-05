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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Мобілізація 2023: кого можуть повторно призвати на військову службу

мобілізація
Фото: Факти ICTV

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були продовжені до 15 листопада 2023 року. У зв’язку з чим всі військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Також з 1 жовтня жінки-медики повинні стати на військовий облік, зокрема одразу після закінчення медичних училищ або інститутів. 

В рамках планової мобілізації на службу можуть призвати і тих військових, які були звільнені зі служби у лавах ЗСУ. 

Що означає повторна мобілізація під час воєнного стану та кого можуть повторно призвати на військову службу – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Яких військовослужбовців можуть повторно призвати на службу 

Військовослужбовці можуть звільнитися із ЗСУ за сімейними обставинами та за іншими підставами, передбаченими ст. 26 закону Про військовий обов’язок та військову службу.

За словами голови Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвоката Ростислава Кравця у випадку, якщо військовий звільнився за сімейними обставинами, серед яких інвалідність у дружини III групи або у батька/матері своїх або дружини, інвалідності І чи II групи), його більше не мають права призвати на службу, але є винятки. 

– Ну, наприклад, він звільнився зі служби у зв’язку з інвалідністю дружини, а дружина померла. Це є підставою для повторної мобілізації військовослужбовця, який був звільнений від служби, – сказав він. 

Адвокат нагадав, що 28 червня Верховна Рада України розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації, в ухваленому законі № 9342. Йдеться про відстрочку від мобілізації тільки тих осіб, в родині яких більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю, чим і намагаються маніпулювати ТЦК СП. 

– Ось цією поправкою Мар’яни Безуглої ТЦК намагаються маніпулювати й говорити, що ніби є й інші особи, які можуть утримувати особу з інвалідністю. Однак це насправді не відповідає дійсності. Є вже відповідні рішення судів, – підкреслив Кравець. 

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2023 році – детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Воєнний стан, мобілізація, Українська армія
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