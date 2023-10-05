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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына

мати катувала сина
Фото: Нацполиция

В городе Хмельник Винницкой области 38-летняя мать регулярно издевалась над своим малолетним сыном: била и сажала на цепь. Полицейские провели расследование — женщину ждет суд.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

21 июля 2023 года в полицию поступило сообщение о том, что 38-летняя жительница Хмельницкого района длительное время издевается над своим сыном, делая это якобы с целью наказания за непослушание.

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Правоохранители выяснили, что мальчик проживает с бабушкой, которая давала внуку выполнять определенную работу по хозяйству. Однако, по мнению малолетнего, такой труд ему был не под силу. За отказ мать наказывала мальчика, после чего он неоднократно убегал из дома.

О наказании от матери мальчик никому не говорил, а женщина не обращалась в полицию за помощью в розыске сына, поскольку сама его находила.

Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына

Известно, что 18 июля женщина приехала к своей матери и взяла цепи и замки к ним. Женщина перемотала ноги и руки сына металлической цепью и повезла домой, где закрыла в металлическом летнем душе.

Когда женщина ехала на работу, то посадила сына в свой автомобиль, где опять же закрепила ребенка цепями к рулю, чтобы не убежал. По возвращении домой женщина снова заперла мальчика в металлической конструкции.

На ночь мать забрала сына в дом и покормила, однако спал мальчик на полу, прикованный к трубе. Утром женщина ослабила цепи, потому ему удалось убежать. Он побежал к знакомой в соседнее село и рассказал об издевательствах мамы. Женщина обратилась в полицию.

Винницкая область, знущання, Избиение
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