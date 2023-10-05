Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Вдарив по обличчю та у сердце: на Київщині чоловік через ревнощі вбив доньку та напав на сина
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина

мати катувала сина
Фото: Нацполіція

У місті Хмільник, що на Вінниччині, 38-річна мати регулярно знущалася зі свого малолітнього сина: била та садила на ланцюг. Поліціянти провели розслідування – на жінку чекає суд.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

21 липня 2023 року до поліції надійшло повідомлення про те, що 38-річна жителька Хмільницького району тривалий час знущається зі свого сина, роблячи це начебто з метою покарання за непослух.

Зараз дивляться

Правоохоронці з’ясували, що хлопчик проживає із бабусею, яка давала онукові виконувати певну роботу по господарству. Однак, на думку малолітнього, така праця йому була не під силу. За відмову мати карала хлопчика, після чого він неодноразово тікав із дому.

Про покарання від матері хлопчина нікому не говорив, а жінка не зверталася до поліції за допомогою у розшуку сина, оскільки сама його знаходила.

Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина

Відомо, що 18 липня жінка приїхала до своєї матері та взяла ланцюги й замки до них. Жінка перемотала ноги та руки сина металевим ланцюгом і повезла додому, де зачинила у металевому літньому душі.

Коли жінка їхала на роботу, то посадила сина у свій автомобіль, де, знову ж таки, закріпила дитину ланцюгами до керма, щоб не втекла. Після повернення додому жінка знову замкнула хлопчика у металевій конструкції.

На ніч мати забрала сина до хати й погодувала, однак спав хлопчик на підлозі, прикутий до труби. Вранці жінка послабила ланцюги, тож йому вдалося втекти. Він побіг до знайомої у сусіднє село і розповів про знущання матері. Жінка звернулася до поліції.

Вінницька область, знущання, Побиття
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили оборони Півдня за ніч знищили 30 із 40 ворожих дронів Shahed
ППО війна
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Помирала три дні: на Закарпатті чоловік до смерті забив матір, а на його захист стали сусіди та родичі
насилля, кулак
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Гучно ввімкнув російську музику: на Хмельниччині молодик побив 64-річного чоловіка через зауваження
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь