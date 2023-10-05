Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина

У місті Хмільник, що на Вінниччині, 38-річна мати регулярно знущалася зі свого малолітнього сина: била та садила на ланцюг. Поліціянти провели розслідування – на жінку чекає суд.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

21 липня 2023 року до поліції надійшло повідомлення про те, що 38-річна жителька Хмільницького району тривалий час знущається зі свого сина, роблячи це начебто з метою покарання за непослух.

Зараз дивляться

Правоохоронці з’ясували, що хлопчик проживає із бабусею, яка давала онукові виконувати певну роботу по господарству. Однак, на думку малолітнього, така праця йому була не під силу. За відмову мати карала хлопчика, після чого він неодноразово тікав із дому.

Про покарання від матері хлопчина нікому не говорив, а жінка не зверталася до поліції за допомогою у розшуку сина, оскільки сама його знаходила.

Відомо, що 18 липня жінка приїхала до своєї матері та взяла ланцюги й замки до них. Жінка перемотала ноги та руки сина металевим ланцюгом і повезла додому, де зачинила у металевому літньому душі.

Коли жінка їхала на роботу, то посадила сина у свій автомобіль, де, знову ж таки, закріпила дитину ланцюгами до керма, щоб не втекла. Після повернення додому жінка знову замкнула хлопчика у металевій конструкції.

На ніч мати забрала сина до хати й погодувала, однак спав хлопчик на підлозі, прикутий до труби. Вранці жінка послабила ланцюги, тож йому вдалося втекти. Він побіг до знайомої у сусіднє село і розповів про знущання матері. Жінка звернулася до поліції.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.