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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Через банкомат, в магазине или на кассе в банке: как снять деньги без карты

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

В современном мире почти каждый имеет банковскую карту. На них люди получают зарплаты, пенсии и различные выплаты. Однако сегодня трудно обойтись без наличных.

Самый простой способ снять деньги с карты — пойти в банкомат. Однако бывают случаи, когда банковской карты с собой нет, а наличные нужны срочно.

Как можно снять деньги, если нет карты — узнавали Факты ICTV.

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Если нет карты: как снять наличные

На самом деле сделать это можно разными способами. В современном мире не обязательно иметь физическую карту, чтобы получить деньги. Главное, чтобы у вас был смартфон.

Через кассу в магазине с помощью телефона

Получить наличные можно без карты на кассах супермаркетов, заправок и на почте. Для этого нужно обратиться к кассиру при оплате покупки.

Чтобы выполнить операцию, у вас должна быть опция бесконтактного кошелька (Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay).

Снять деньги без карты можно:

  • в супермаркетах Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан;
  • на заправках WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта;
  • в магазинах Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копеечка и другие;
  • в аптеках 911, АНЦ, Аптека оптовых цен, Белая Ромашка и другие.

Как снять деньги через Приватбанк без карты

Сделать это можно в банкомате Приватбанка. Для этого нужно выбрать опцию Снять без карты, а затем просканировать QR-код на экране через сканер в мобильном приложении Приват24.

Также снять деньги без карты через банкомат Приватбанка можно с помощью мобильного телефона:

  1. На экране банкомата выберите функцию Снять без карты.
  2. Введите свой номер телефона.
  3. Чтобы продолжить работу, введите последние три цифры номера, который вам позвонит.
  4. Выберите карту, с которой хотите снять деньги.
  5. Введите сумму.
  6. Укажите пин-код карты и получите наличные.

Если способы через банкомат вам не подходят, можно обратиться в кассу Приватбанка. Для этого нужно найти ближайшее отделение банка и подойти в кассу.

Как снять наличку через Ощадбанк, если нет карты

Пользователи Ощадбанка тоже могут снять деньги через банкомат. Для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и выбрать там опцию Операция без карты. Далее в пункте Получения наличных нужно выбрать карту, с которой планируете снимать средства, ввести сумму и номер телефона.

Система автоматически сформирует код из двух частей: первую клиент получает в Ощад 24/7, вторую — в виде SMS-сообщения на мобильный номер телефона.

Далее, подойдя к банкомату, нужно выбрать опцию Наличные по коду, ввести коды, которые вам поступили, и сумму снятия. После проверки данных система дает разрешение на выдачу, клиент получает наличные и чек.

Или вы можете пойти в ближайшее отделение Ощадбанка и обратиться в кассу.

Можно ли снять деньги без карты Монобанк

Да, снять деньги без физической карточки Монобанка можно на кассе супермаркета, аптеки, заправки или магазина. Для этого нужно совершить покупку и уведомить кассира о намерении снять наличные.

Важно, что рассчитаться на кассе вы должны картой Монобанка.

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